Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, la storia della foto simbolo dei due magistrati (Di domenica 22 maggio 2022) Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sorridenti, uno accanto all'altro che si scambiano qualche parola. Una foto diventata iconica negli anni, scattata poche settimane prima dell'attentato mafioso a Capaci in cui Falcone perse la vita insieme alla moglie Francesca Morvillo e a tre agenti della scorta. Uno scatto, quello realizzato dal fotoreporter Tony Gentile, che per la sua spontaneità e potenza evocativa, è stato replicato su murales e striscioni, è diventato un'opera in metallo fuori dall'aeroporto di Palermo, fino ad essere usato per una serie di monete celebrative in ricordo dei due magistrati uccisi dalla mafia.

