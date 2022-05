Giornata mondiale della biodiversità: come possiamo aiutare il Pianeta? (Di domenica 22 maggio 2022) Il 22 maggio si celebra la Giornata Internazionale per la biodiversità. La ricorrenza è stata istituita dalle Nazioni Unite per commemorare la Convenzione per la Diversità Biologica, testo approvato nel 1992 proprio in questo giorno.Il tema di quest’anno è “Il nostro cibo, la nostra salute e la nostra biodiversità”, con cui si vuole sottolineare quanto sia importante la biodiversità e il modo in cui una scarsa tutela della natura possa impattare negativamente sulla nostra sicurezza alimentare e sulla nostra salute.come riporta l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, lo spreco alimentare è di circa il 50% di tutte le calorie prodotte. Se si considera che nel mondo miliardi di persone non hanno accesso a una corretta alimentazione, il dato diventa ancor più ... Leggi su optimagazine (Di domenica 22 maggio 2022) Il 22 maggio si celebra laInternazionale per la. La ricorrenza è stata istituita dalle Nazioni Unite per commemorare la Convenzione per la Diversità Biologica, testo approvato nel 1992 proprio in questo giorno.Il tema di quest’anno è “Il nostro cibo, la nostra salute e la nostra”, con cui si vuole sottolineare quanto sia importante lae il modo in cui una scarsa tutelanatura possa impattare negativamente sulla nostra sicurezza alimentare e sulla nostra salute.riporta l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, lo spreco alimentare è di circa il 50% di tutte le calorie prodotte. Se si considera che nel mondo miliardi di persone non hanno accesso a una corretta alimentazione, il dato diventa ancor più ...

