Giornata mondiale biodiversità: l'Italia è il Paese che in Europa investe di più per la... (Di domenica 22 maggio 2022) L' Italia è il primo Paese in Europa negli investimenti per la salvaguardia della biodiversità . Con oltre 1,7 miliardi di euro il nostro Paese ha già hanno finanziato più di 970 progetti per la ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 22 maggio 2022) L'è il primoinnegli investimenti per la salvaguardia della. Con oltre 1,7 miliardi di euro il nostroha già hanno finanziato più di 970 progetti per la ...

Advertising

GassmanGassmann : Nella giornata mondiale contro l’omofobia, un abbraccio a tutti i miei amici e amiche lgbt ?????? . Più diritti non t… - Agenzia_Ansa : Apicoltori e agricoltori custodi di un patrimonio da 2 miliardi. Oggi è la Giornata mondiale delle api. Fai: per un… - fattoquotidiano : Giornata mondiale delle Api, il Wwf: “40% degli impollinatori a rischio estinzione”. Quest’anno in Lombardia 12 mil… - pollinaction : LIFE PollinAction ricorda che oggi si festeggia la Giornata mondiale della biodiversità, proclamata nel 2000 dall'A… - GalaverniMarco : RT @WWFitalia: Oggi alle 17.15 in #diretta su @RaiTre e @RaiPlay non perderti lo speciale TGR dedicato alle @WWFOasi ?? Segui il richiamo d… -