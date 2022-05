Giornata mondiale biodiversità: l’Italia è il Paese che in Europa investe di più per la salvaguardia (Di domenica 22 maggio 2022) l’Italia è il primo Paese in Europa negli investimenti per la salvaguardia della biodiversità. Con oltre 1,7 miliardi di euro il nostro Paese ha già hanno finanziato più di 970 progetti per la protezione della natura. In occasione della Giornata mondiale della biodiversità, che si celebra ogni anno il 22 maggio, dal report annuale di Legambiente emergono dati incoraggianti, secondo cui, dal 1992 ad oggi, grazie al programma Life sono stati cofinanziati in Europa oltre 5.000 progetti che hanno mobilitato 12 miliardi di euro di investimenti di cui 5,6 miliardi stanziati dalla Commissione europea a titolo di cofinanziamento. Un punto su 30 anni di protezione della natura e un momento per riflettere insieme su tutta una ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 22 maggio 2022)è il primoinnegli investimenti per ladella. Con oltre 1,7 miliardi di euro il nostroha già hanno finanziato più di 970 progetti per la protezione della natura. In occasione delladella, che si celebra ogni anno il 22 maggio, dal report annuale di Legambiente emergono dati incoraggianti, secondo cui, dal 1992 ad oggi, grazie al programma Life sono stati cofinanziati inoltre 5.000 progetti che hanno mobilitato 12 miliardi di euro di investimenti di cui 5,6 miliardi stanziati dalla Commissione europea a titolo di cofinanziamento. Un punto su 30 anni di protezione della natura e un momento per riflettere insieme su tutta una ...

