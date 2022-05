Gianvito Martino è il nuovo presidente di BergamoScienza

Leggi su bergamonews

(Di domenica 22 maggio 2022) Bergamo. Ildi, direttore scientifico del San Raffaele. La nomina è stata decisa dalConsiglio Direttivo dell’Associazione, promotrice del festivalsuccede quindi a Raffaella Ravasio, mentre Rosella Colleoni prende il posto di Susanna Pesenti come Segretario Generale. «In un’associazione come quella diche divulga scienza, tecnologia e innovazione ad alti livelli era importante rinnovarci mantenendo però la rotta – afferma Raffaella Ravasio,uscente -. Ringrazio il Consiglio Direttivo per il lavoro svolto negli ultimi anni e faccio i migliori auguri al...