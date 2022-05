Gianluca Vacchi: “Quando mi hanno detto di mia figlia stavo per perdere i sensi. Le hanno dato 25 punti al palato, in una bocca così piccola…” (Di domenica 22 maggio 2022) “Ho fatto me stesso, la gente non è stupida, legge l’anima. Alla fine è vero che mostrare certi comportamenti possa generare antipatie, c’è sempre una sottile linea tra invidia e identificazione, però io mi sono mostrato attraverso le piattaforme che mi permettevano di farlo, i social, nella chiave di svago che richiedono”. Parole di Gianluca Vacchi che domenica 22 maggio è stato ospite di Mara Venier a Domenica In. L’imprenditore-ballerino ha parlato di “Mucho Mas“, il documentario sulla sua vita che sta per uscire su Amazon Prime. Dal rapporto con il padre e la mamma, all’attuale compagna, la modella 27enne Sharon Fonseca, che si è collegata: “Ci siamo conosciuti a Miami, ovviamente la prima attrazione è stata fisica: dovevamo girare un video, sono rimasto completamente spiazzato. Lei è una persona straordinaria che viene da una famiglia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) “Ho fatto me stesso, la gente non è stupida, legge l’anima. Alla fine è vero che mostrare certi comportamenti possa generare antipatie, c’è sempre una sottile linea tra invidia e identificazione, però io mi sono mostrato attraverso le piattaforme che mi permettevano di farlo, i social, nella chiave di svago che richiedono”. Parole diche domenica 22 maggio è stato ospite di Mara Venier a Domenica In. L’imprenditore-ballerino ha parlato di “Mucho Mas“, il documentario sulla sua vita che sta per uscire su Amazon Prime. Dal rapporto con il padre e la mamma, all’attuale compagna, la modella 27enne Sharon Fonseca, che si è collegata: “Ci siamo conosciuti a Miami, ovviamente la prima attrazione è stata fisica: dovevamo girare un video, sono rimasto completamente spiazzato. Lei è una persona straordinaria che viene da una famiglia ...

Advertising

Vale_Ber99 : RT @tempoweb: Gianluca #Vacchi si emoziona con Mara #Venier e scoppia in lacrime per la figlia #domenicain #rai1 #22maggio #iltempoquotidia… - tempoweb : Gianluca #Vacchi si emoziona con Mara #Venier e scoppia in lacrime per la figlia #domenicain #rai1 #22maggio… - ParliamoDiNews : Ginevra Mavilla, chi è l`influencer e figlioccia di Gianluca Vacchi #Gossipitaliano #gossipUSA #isoladeifamosi2022… - rominapetrini2 : RT @rominapetrini2: @RaiUno #News #Italia #GiovanniFalcone #PaoloBorsellino #NinoDiMatteo #World #Education Mika, Gianluca Vacchi, Federic… - rominapetrini2 : @RaiUno #News #Italia #GiovanniFalcone #PaoloBorsellino #NinoDiMatteo #World #Education Mika, Gianluca Vacchi, Fed… -