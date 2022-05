Gentiloni invita il governo a non frenare sulle riforme | “Si rischia la recessione”

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 22 maggio 2022) ROMA –ila non: “L’economia mondiale ha cambiato verso, l’espansione è divenuta una frenata globale, per l’Italia ora il Pnrr è l’antidoto: se non attua il Recovery,la. E i partiti non devono”. Lo ha detto, in un’intervista al quotidiano La Stampa, il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Draghi al, secondo giorno di consultazioni Draghi lima la squadra diAltri 1.000 clandestini verso l’Italia, Salvini dice basta Nuovo decreto legge5 gennaio ...