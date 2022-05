GAZZETTA – Rinnovo Koulibaly, l’offerta del Napoli: a cifre ‘bassissime’ (Di domenica 22 maggio 2022) Il Napoli riflette sui vari rinnovi di contratto: le priorità in questo momento sono Ospina e Mertens, il cui contratto scade il 30 giugno 2022. Spalletti ha chiesto a De Laurentiis espressamente di tenere i due giocatori, ma la politica del taglio degli ingaggi e del salvataggio del bilancio del patron mette tutto in seria difficoltà. Tanto che Ospina è pronto ad andare al Real Madrid. Ma tra i problemi da risolvere c’è anche il Rinnovo di Kalidou Koulibaly con il Napoli, gigante della difesa partenopea dichiarato incedibile da Spalletti in conferenza stampa. Il senegalese ha ancora un anno di contratto, ma il Napoli non vuole perderlo a parametro zero, quindi se non riesce a rinnovare può partire: sarà ceduto a qualsiasi club metta sul piatto 40 milioni di euro. Per Koulibaly si ... Leggi su napolipiu (Di domenica 22 maggio 2022) Ilriflette sui vari rinnovi di contratto: le priorità in questo momento sono Ospina e Mertens, il cui contratto scade il 30 giugno 2022. Spalletti ha chiesto a De Laurentiis espressamente di tenere i due giocatori, ma la politica del taglio degli ingaggi e del salvataggio del bilancio del patron mette tutto in seria difficoltà. Tanto che Ospina è pronto ad andare al Real Madrid. Ma tra i problemi da risolvere c’è anche ildi Kalidoucon il, gigante della difesa partenopea dichiarato incedibile da Spalletti in conferenza stampa. Il senegalese ha ancora un anno di contratto, ma ilnon vuole perderlo a parametro zero, quindi se non riesce a rinnovare può partire: sarà ceduto a qualsiasi club metta sul piatto 40 milioni di euro. Persi ...

