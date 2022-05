Gazzetta: il Napoli ha proposto a Koulibaly un rinnovo al 50% dell’attuale ingaggio (Di domenica 22 maggio 2022) La Gazzetta dello Sport scrive di Kalidou Koulibaly. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha recentemente dichiarato che la permanenza del senegalese nel club dipende esclusivamente da lui. Spalletti, ieri, in conferenza stampa, ha parlato di “gioco delle parti” ed ha provato a mediare tra club e calciatore. La rosea scrive che a Kalidou è stato offerto un rinnovo al 50% dell’ingaggio attuale. “Se al venerdì De Laurentiis, nella sua strategia comunicativa, cerca di “stanare” Kalidou Koulibaly sul futuro (ha un anno di contratto e la proposta di rinnovo è al 50 per cento dell’attuale ingaggio), ecco che Spalletti cerca di ricucire”. Il tecnico ha sottolineato l’importanza di un leader come il senegalese per il futuro del ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 22 maggio 2022) Ladello Sport scrive di Kalidou. Il presidente del, Aurelio De Laurentiis, ha recentemente dichiarato che la permanenza del senegalese nel club dipende esclusivamente da lui. Spalletti, ieri, in conferenza stampa, ha parlato di “gioco delle parti” ed ha provato a mediare tra club e calciatore. La rosea scrive che a Kalidou è stato offerto unal 50% dell’attuale. “Se al venerdì De Laurentiis, nella sua strategia comunicativa, cerca di “stanare” Kalidousul futuro (ha un anno di contratto e la proposta diè al 50 per cento), ecco che Spalletti cerca di ricucire”. Il tecnico ha sottolineato l’importanza di un leader come il senegalese per il futuro del ...

