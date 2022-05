Gatti chiusi in casa da aprile a fine agosto per proteggere l’allodola crestata: multe fino a 50 mila euro (Di domenica 22 maggio 2022) Vietato far uscire i Gatti. O meglio, i proprietari possono anche rischiare ma se il loro felino viene ‘beccato’ a zonzo scatta la multa di 50 euro. Non solo: metti che il gentile Gattino si avventi su un’allodola crestata, ecco che la sanzione passa a 50 mila euro. Siamo in Germania, precisamente a Walldorf. Fa sapere l’AP che i proprietari di felini hanno avuto l’ordine di tenerli in casa per proteggere questo uccello: “La sopravvivenza della specie dipende da ogni singolo pulcino“. Si tratta di una procedura che verrà ripetuta probabilmente anche nei prossmi anni. l’allodola crestata fa il nido a terra: ecco perché il rischio di attacchi è molto alto. La popolazione di questi volatili è notevolmente diminuita negli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) Vietato far uscire i. O meglio, i proprietari possono anche rischiare ma se il loro felino viene ‘beccato’ a zonzo scatta la multa di 50. Non solo: metti che il gentileno si avventi su un’allodola, ecco che la sanzione passa a 50. Siamo in Germania, precisamente a Walldorf. Fa sapere l’AP che i proprietari di felini hanno avuto l’ordine di tenerli inperquesto uccello: “La sopravvivenza della specie dipende da ogni singolo pulcino“. Si tratta di una procedura che verrà ripetuta probabilmente anche nei prossmi anni.fa il nido a terra: ecco perché il rischio di attacchi è molto alto. La popolazione di questi volatili è notevolmente diminuita negli ...

