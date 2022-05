Futuro Mertens, parole al miele di Spalletti: “Parla la storia!” (Di domenica 22 maggio 2022) Terminata la stagione, il Napoli dovrà fare i conti con il Futuro e con la permanenza dei migliori calciatori della rosa. L’addio di Lorenzo Insigne, già annunciato da mesi, rischia di non essere l’unico in casa azzurra. Luciano Spalletti ha detto e ribadito che vuole trattenere a tutti i costi Kalidou Koulibaly per la prossima stagioone e per il Futuro. E lo stesso vuole fare con Dries Mertens che, anche in questa stagione, ha dimostrato di essere uno dei migliori del Napoli. Napoli Spalletti Mertens (Getty Images)Spalletti su Mertens: “La storia Parla per lui” Mertens andrà via? “Il Napoli deve mantenere questa qualità tecnica, dalla fase offensiva si creano i presupposti per andare a far gol. Quello che ha ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 22 maggio 2022) Terminata la stagione, il Napoli dovrà fare i conti con ile con la permanenza dei migliori calciatori della rosa. L’addio di Lorenzo Insigne, già annunciato da mesi, rischia di non essere l’unico in casa azzurra. Lucianoha detto e ribadito che vuole trattenere a tutti i costi Kalidou Koulibaly per la prossima stagioone e per il. E lo stesso vuole fare con Driesche, anche in questa stagione, ha dimostrato di essere uno dei migliori del Napoli. Napoli(Getty Images)su: “La storiaper lui”andrà via? “Il Napoli deve mantenere questa qualità tecnica, dalla fase offensiva si creano i presupposti per andare a far gol. Quello che ha ...

