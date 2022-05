Futuro Chiellini | dirigente alla Juve o MLS? La situazione

Leggi su rompipallone

(Di domenica 22 maggio 2022) Giorgioha deciso sul suo. Il difensore azzurro ha appena concluso la sua ultima stagione nellantus e la sua ultima partita in bianconero l’ha disputata ieri sera al Franchi contro la Fiorentina. L’ex capitano della Vecchia Signora non lascerà il calcio giocato ed ha già scelto la sua nuova destinazione: gli Stati Uniti. Nei prossimi giorni, infatti,volerà oltreoceano e si trasferirà a Los Angeles, giocando per il Los Angeles FC. CalciomercatontusL’ormai ex giocatore dellasarà in California già a metà giugno e sarà in tempo per disputare una parte della regular season ed i playoff della Major League Soccer con la sua nuova squadra. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. Juri Modugno