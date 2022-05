Francia | il pugilato italiano si tinge di “rosa” | Brozzi campionessa d’Europa dopo le medaglie mondiali di Testa e Mesiano

(Di domenica 22 maggio 2022) Ilè sempre più ‘’.l’argento di Irmae il bronzo di AlessiaaiElite (ovvero la boxe olimpica), adesso arriva anche il primo titolo europeo professionistico conquistato all’estero da una pugilatrice italiana. A compiere l’impresa sul ring allestito all’interno del Casinò Ruhl di Nizza, dove ha vinto per KO tecnico alla seconda ripresa contro la francese Nahed Kharchi, è stata Anna Lisa, nuovadei pesi piuma che fa parte del BBT Team del manager Davide Buccioni ed è allenata dal Maestro Mario Massai. Studentessa in Scienze Motorie allo Iusm di Roma, laè boxeur professionista dal 2019 e abitualmente si allena sul ...

