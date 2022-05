Francia, il ministro per gli affari europei: «L’adesione dell’Ucraina all’Ue richiede 15 o 20 anni» (Di domenica 22 maggio 2022) Per la Francia l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea sarà un percorso molto lungo, ci vorranno «15 o 20 anni». Ad annunciarlo è il nuovo ministro francese per gli affari europei, Clement Beaune, il quale ha però ricordato come alternativa la proposta del presidente francese Emmanuel Macron di formare una comunità politica europea. Questa progetto però sembra non piacere al presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ieri, 22 maggio, si è detto contrario ad alternative alla candidatura del suo Paese all’Unione Europea. Durante la conferenza stampa dopo l’incontro con il Primo ministro portoghese Antònio Costa, riferendosi alla proposta di Macron, Zelensky aveva riferito che non vuole compromessi. Il presidente francese aveva lanciato la proposta della comunità ... Leggi su open.online (Di domenica 22 maggio 2022) Per lal’ingressonell’Unione Europea sarà un percorso molto lungo, ci vorranno «15 o 20». Ad annunciarlo è il nuovofrancese per gli, Clement Beaune, il quale ha però ricordato come alternativa la proposta del presidente francese Emmanuel Macron di formare una comunità politica europea. Questa progetto però sembra non piacere al presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ieri, 22 maggio, si è detto contrario ad alternative alla candidatura del suo Paese all’Unione Europea. Durante la conferenza stampa dopo l’incontro con il Primoportoghese Antònio Costa, riferendosi alla proposta di Macron, Zelensky aveva riferito che non vuole compromessi. Il presidente francese aveva lanciato la proposta della comunità ...

