Francesca Morvillo | chi era la moglie di Giovanni Falcone | età | carriera da magistrato | la vita

In questi giorni cade una ricorrenza simbolica e tragica per il nostro Paese: una ricorrenza che parla di Mafia, ma anche di eroismo e forza, contro le intimidazioni e le violenze di Cosa Nostra. Come suo marito, anche Francesca Morvillo, moglie del giudice Giovanni Falcone, perse la vita in quella drammatica vicenda del 23 maggio 1992. La strage di Capaci Un attacco alla Stato senza mezzi termini, condotto dalla Mafia di Cosa Nostra, e che costò la vita non solo al giudice, ma anche ad altre quattro persone: la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Inoltre, vi furono 23 feriti, fra i quali gli agenti Paolo Capuzza, ...

