Francavilla al Mare | Arnaldi supera Mestrelli e vince il 1° titolo

Advertising

classediferro : @pennannn Francavilla al mare ?? - live_tennis : Francavilla al Mare Challenger - Final: Matteo Arnaldi beat Francesco Maestrelli 6-3, 6-7, 6-4 - eonBirdApp : In tutto questo io rimango saldamente a Francavilla al Mare - Ugo_LP : Un sfida da non perdere: Francavilla al mare, Abruzzo. Challenger - MatteoIammarino : ...viva l'Estate, viva l'Amicizia...#francavilla #chieti #pescara #Turismo #visitaabruzzo #mare #Francia… -

CALENDARIO ESSERE LIBERI IN TOUR Venerdì 15 luglio 2022 - Este (PD) @EstEstate Festival Sabato 16 luglio 2022 - Alba (CN) @Collisioni Festival Giovedì 28 luglio 2022 -al(CH) @Shock ......Arzachena Calcio Giugliano Cassino Gladiator Vis Artena Insieme Formia Torres Lanusei Ostia...Altamura Casertana San Giorgio Gravina Città di Fasano Lavello Rotonda MariglianeseVirtus ...Matteo Arnaldi e Francesco Maestrelli si giocano il primo titolo Challenger in carriera in Abruzzo, al 'Francavilla al Mare Challenger', torneo dotato di un montepremi di 32.160 euro. Si è qualificato ...Tennis. Davide Pozzi perde la finale di doppio agli Internazionali di Tennis d'Abruzzo in coppia con Augusto Virgili.