FOTO Palermo, cena di gruppo e sorrisi dopo l’accesso alla Final Four (Di domenica 22 maggio 2022) dopo il triplice fischio i rosanero hanno deciso di festeggiare il passaggio del turno andando a cena insieme Leggi su mediagol (Di domenica 22 maggio 2022)il triplice fischio i rosanero hanno deciso di festeggiare il passaggio del turno andando ainsieme

Advertising

WiAnselmo : RT @Mediagol: FOTO Palermo, cena di gruppo e sorrisi dopo l’accesso alla Final Four - Mediagol : FOTO Palermo, cena di gruppo e sorrisi dopo l’accesso alla Final Four - esoticatravel : Buongiorno amici! Questo account sta usando come foto del profilo una nostra foto scattata a Palermo. Potete segnal… - LaCiuraRaffaele : @Marco_dreams Credo sia solo la perdita data dalle infrastrutture obsolete,poi se guardi una foto di palermo su Goo… - diema : Palermo, Apprendi: “Firmato protocollo d’intesa per l’USEF” CLICCA PER LE FOTO -