Forza Italia, a Napoli tra Berlusconi e Ridge di Beautiful. Con qualche imbarazzo: “Alle elezioni senza simbolo? C’è chi prende le distanze” (Di domenica 22 maggio 2022) Silvio Berlusconi torna a Napoli per rilanciare Forza Italia. Alla Mostra d’Oltremare con l’ex Cavaliere e il coordinatore nazionale Antonio Tajani c’erano quasi tutti i big del partito (da Carfagna a Brunetta) e anche l’attore della soap opera ‘Beautiful’, Ron Moss. Durante il discorso tenuto sul palco Berlusconi ha parlato del primo appuntamento elettorale, quello delle amministrative del 12 giugno. “Il nostro buon governo nei comuni sarà il biglietto da visita del centrodestra Alle prossime elezioni Politiche – ha detto l’ex Premier – e mi auguro di vedere sventolare sui comuni la bandiera di Forza Italia”. Un auspicio che però in Campania di certo non si realizzerà a breve perché il simbolo azzurro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) Silviotorna aper rilanciare. Alla Mostra d’Oltremare con l’ex Cavaliere e il coordinatore nazionale Antonio Tajani c’erano quasi tutti i big del partito (da Carfagna a Brunetta) e anche l’attore della soap opera ‘’, Ron Moss. Durante il discorso tenuto sul palcoha parlato del primo appuntamento elettorale, quello delle amministrative del 12 giugno. “Il nostro buon governo nei comuni sarà il biglietto da visita del centrodestraprossimePolitiche – ha detto l’ex Premier – e mi auguro di vedere sventolare sui comuni la bandiera di”. Un auspicio che però in Campania di certo non si realizzerà a breve perché ilazzurro ...

