Forlì, marito e moglie romani si sparano contemporaneamente in una villetta. Erano ex dipendenti del Senato (Di domenica 22 maggio 2022) Lui e lei morti nella loro abitazione nella frazione Spinello di Santa Sofia, in provincia di Forlì-Cesena, nella valle del Bidente sull'appennino romagnolo. Entrambi uccisi da... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 22 maggio 2022) Lui e lei morti nella loro abitazione nella frazione Spinello di Santa Sofia, in provincia di-Cesena, nella valle del Bidente sull'appennino romagnolo. Entrambi uccisi da...

Advertising

infoitinterno : Forlì, marito e moglie trovati morti in casa. L’ipotesi è di omicidio-suicidio - infoitinterno : Forlì, marito e moglie trovati morti in casa: l’ipotesi del suicidio - Corriere : Forlì, marito e moglie trovati morti in casa. Ipotesi omicidio-suicidio - AndreaPalombo6 : RT @romatoday: Marito e moglie trovati morti in camera da letto, con un biglietto per i figli accanto ai corpi - CorriereAlpi : Forlì, marito e moglie trovati morti in casa: l’ipotesi del suicidio -