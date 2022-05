Flavio Insinna, sapete dove abita? Una casa bellissima | In che zona di Roma vive? (Di domenica 22 maggio 2022) È sicuramente uno dei conduttori del piccolo schermo più amati dagli italiani, un volto che siamo abituati a vedere in tv e che ci tiene compagnia tutte le sere. Ma sapete dove abita? Tenetevi forte Certamente Flavio Insinna è uno dei conduttori più amati, un ‘volto noto’ di casa Rai e del piccolo schermo, che ‘entra nelle case’ degli italiani tutte le sere tenendo loro compagnia con la sua verve e grande simpatia. Ma in tanti si domandano dove, il volto del programma L’Eredità in onda su Rai 1 abiti per saperne qualcosa in più di lui nella sua sfera privata e capire anche che gusti abbia in fatto di scelte di arredo. Ebbene vi stupirà scoprire quale sia la sua dimora, che condivide con la compagna Adriana Riccio con la quale fa coppia fissa dal 2017, dopo averla ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 22 maggio 2022) È sicuramente uno dei conduttori del piccolo schermo più amati dagli italiani, un volto che siamo abituati a vedere in tv e che ci tiene compagnia tutte le sere. Ma? Tenetevi forte Certamenteè uno dei conduttori più amati, un ‘volto noto’ diRai e del piccolo schermo, che ‘entra nelle case’ degli italiani tutte le sere tenendo loro compagnia con la sua verve e grande simpatia. Ma in tanti si domandano, il volto del programma L’Eredità in onda su Rai 1 abiti per saperne qualcosa in più di lui nella sua sfera privata e capire anche che gusti abbia in fatto di scelte di arredo. Ebbene vi stupirà scoprire quale sia la sua dimora, che condivide con la compagna Adriana Riccio con la quale fa coppia fissa dal 2017, dopo averla ...

