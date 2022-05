Fiumicino, ancora autisti abusivi in aeroporto: oltre 10mila euro di multe (Di domenica 22 maggio 2022) Fiumicino – Nonostante la morsa dei controlli messa in atto dai carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma, mirata al contrasto dell’esercizio abusivo dell’attività di trasporto pubblico non di linea, si registrano nuovi casi di illecito procacciamento di clienti da parte di alcuni finti autisti Ncc. Il “terreno di caccia” è sempre l’area dell’aeroporto internazionale “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino, dove alcuni conducenti, in modo del tutto arbitrario, avvicinano i turisti in arrivo nello scalo aereo proponendo loro passaggi a pagamento per la Capitale. Anche nella giornata di ieri, i carabinieri hanno sanzionato 5 persone sorprese nel Terminal 3 “Arrivi” ad esercitare la pratica illecita del procacciamento, senza averne titolo e in palese violazione dell’Ordinanza ENAC vigente in materia Nei loro confronti sono ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 22 maggio 2022)– Nonostante la morsa dei controlli messa in atto dai carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma, mirata al contrasto dell’esercizio abusivo dell’attività di trasporto pubblico non di linea, si registrano nuovi casi di illecito procacciamento di clienti da parte di alcuni fintiNcc. Il “terreno di caccia” è sempre l’area dell’internazionale “Leonardo Da Vinci” di, dove alcuni conducenti, in modo del tutto arbitrario, avvicinano i turisti in arrivo nello scalo aereo proponendo loro passaggi a pagamento per la Capitale. Anche nella giornata di ieri, i carabinieri hanno sanzionato 5 persone sorprese nel Terminal 3 “Arrivi” ad esercitare la pratica illecita del procacciamento, senza averne titolo e in palese violazione dell’Ordinanza ENAC vigente in materia Nei loro confronti sono ...

