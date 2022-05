Fisco, dal 23 maggio online le dichiarazioni precompilate (Di domenica 22 maggio 2022) Precompilata 2022 al via da domani, lunedì 23 maggio, quando sono disponibili i modelli predisposti dal Fisco. In base alle informazioni in suo possesso ha già inserito 1 miliardo e 200 milioni di dati. Da martedì 31 maggio è possibile inviare la dichiarazione, accettandola così com’è oppure apportando modifiche e integrazioni. I cittadini possono consultare il proprio modello accedendo nell’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate con Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. Da quest’anno è possibile affidare a un familiare o un’altra persona di fiducia l’invio della propria dichiarazione: una novità introdotta per agevolare tutti quei contribuenti che non possono gestire direttamente l’adempimento. La stagione dichiarativa 2022 si chiude il 30 settembre per chi presenta il 730 e il 30 novembre per ... Leggi su ildenaro (Di domenica 22 maggio 2022) Precompilata 2022 al via da domani, lunedì 23, quando sono disponibili i modelli predisposti dal. In base alle informazioni in suo possesso ha già inserito 1 miliardo e 200 milioni di dati. Da martedì 31è possibile inviare la dichiarazione, accettandola così com’è oppure apportando modifiche e integrazioni. I cittadini possono consultare il proprio modello accedendo nell’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate con Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. Da quest’anno è possibile affidare a un familiare o un’altra persona di fiducia l’invio della propria dichiarazione: una novità introdotta per agevolare tutti quei contribuenti che non possono gestire direttamente l’adempimento. La stagione dichiarativa 2022 si chiude il 30 settembre per chi presenta il 730 e il 30 novembre per ...

