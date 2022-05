Fiorentina: Torreira non verrà riscattato. Tifosi icreduli. Le date del ritiro e il debutto in Conference (Di domenica 22 maggio 2022) La notizia, riportata da Sky e Gianluca Di Marzio, è secca: "Il club viola ha ritenuto che non ci fossero più le condizioni e i pressuposti per il riscatto. Lo stesso calciatore ha altre idee per il prosieguo della sua carriera. L'ex Sampdoria tornerà quindi in Premier League all'Arsenal, con cui ha un contratto fino a giugno 2023" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 22 maggio 2022) La notizia, riportata da Sky e Gianluca Di Marzio, è secca: "Il club viola ha ritenuto che non ci fossero più le condizioni e i pressuposti per il riscatto. Lo stesso calciatore ha altre idee per il prosieguo della sua carriera. L'ex Sampdoria tornerà quindi in Premier League all'Arsenal, con cui ha un contratto fino a giugno 2023" L'articolo proviene da Firenze Post.

