Fiorentina: Italiano rinvia il rinnovo a fine giugno. E il procuratore di Torreira spiega i motivi del mancato riscatto (Di domenica 22 maggio 2022) La Fiorentina si radunerà il 5 luglio, in vista del campionato e della Conference League, ma la festa, in casa viola, sembra essere durata poche ore. Dopo l'euforia per il ritorno in Europa, la società ha gelato due volte le aspettative dei tifosi. La prima riguarda il mancato riscatto di Torreira, il miglior giocatore viola della stagione. La seconda è la fumata nera per il rinnovo dell'allenatore, Vincenzo Italiano L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 22 maggio 2022) Lasi radunerà il 5 luglio, in vista del campionato e della Conference League, ma la festa, in casa viola, sembra essere durata poche ore. Dopo l'euforia per il ritorno in Europa, la società ha gelato due volte le aspettative dei tifosi. La prima riguarda ildi, il miglior giocatore viola della stagione. La seconda è la fumata nera per ildell'allenatore, VincenzoL'articolo proviene da Firenze Post.

