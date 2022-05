Fiorentina, Italiano: “Abbiamo fatto un capolavoro. L’Europa richiede energie, ma anche massima serietà nell’affrontarla” (Di domenica 22 maggio 2022) Fiorentina Italiano – Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina ha parlato al termine della partita contro la Juventus, vinta per 2-0. “Non mi sento un predestinato, la verità è che quando fai questo mestiere devi cercare di fare le cose per bene, mettendoci amore e passione, senza lasciare nulla al caso. E cercare di ottenere tante vittorie. Tutti vogliamo vincere e cercare di sbagliare il meno possibile. In questi anni ho cercato di fare tutto per bene, forse anche con questa qualificazione vengo ripagato di tanti sacrifici. Gli obiettivi erano altri, quindi questa è una cigliegina. È un capolavoro, ne siamo felicissimi”. Ha fatto un fioretto? “No, l’unico è farmi una vacanza serena dopo anni difficili per il Covid”. Cosa dobbiamo aspettarci dall’incontro con ... Leggi su seriea24 (Di domenica 22 maggio 2022)– Vincenzo, allenatore dellaha parlato al termine della partita contro la Juventus, vinta per 2-0. “Non mi sento un predestinato, la verità è che quando fai questo mestiere devi cercare di fare le cose per bene, mettendoci amore e passione, senza lasciare nulla al caso. E cercare di ottenere tante vittorie. Tutti vogliamo vincere e cercare di sbagliare il meno possibile. In questi anni ho cercato di fare tutto per bene, forsecon questa qualificazione vengo ripagato di tanti sacrifici. Gli obiettivi erano altri, quindi questa è una cigliegina. È un, ne siamo felicissimi”. Haun fioretto? “No, l’unico è farmi una vacanza serena dopo anni difficili per il Covid”. Cosa dobbiamo aspettarci dall’incontro con ...

