Figurazioni e drammaturgia dell’aldilà | da Odisseo a von Trier

Advertising

Napoli Magazine

... la sua opera e pura, un percorso esperienziale teso a dare presenza all'assenza, ... "Cosmic Bullets" sono a/del reale, forme del vuoto, cioè antifigure, antiforme; immagini ...In totale facciamo ottantasette, e ci sono centoventi costumi. Non sempre riconosci gli ... ma anche Ragazzi di vita, anche M, in realtà diventa unacontemporanea. È un modo di ... TEATRO SAN CARLO - Romeo e Giulietta di Prokof'ev, coreografia di MacMillan, in scena dal 22 al 28 maggio