FIFA 22: TOTS Liga Portugal. Annunciato il Team Of The Season del campionato portoghese (Di domenica 22 maggio 2022) EA Sports ha Annunciato che il Team Of The Season della Liga Portugal sarà disponibile nei pacchetti della modalità FIFA 22 Ultimate Team a partire dalle 19:00 di venerdi 22 Maggio. EA Sports ha eletto i giocatori che si sono contraddistinti per le loro performance durante il campionato. I giocatori, attentamente selezionati, sono ora disponibili sotto forma di oggetti giocatore speciali all'interno dei pacchetti FUT. Festeggia i migliori giocatori dei campionati più importanti al mondo e non solo nella stagione 2021/22. I giocatori più costanti di questa stagione. FIFA 22 è atteso per il 1° Ottobre su PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC, STeam e Nintendo Switch.

