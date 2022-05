FIFA 22: EA Sports celebra il Milan per la vittoria della Serie A TIM (Di domenica 22 maggio 2022) EA Sports, tramite i social, ha celebrato il Milan per aver conquistato il 19° scudetto della sua storia al termine di un campionato avvincente che si è deciso solo all’ultima giornata. Dopo un campionato che ha visto le due squadre Milanesi contendersi lo scudetto punto a punto alla fine ha avuto la meglio il Milan con una vittoria netta per 3 a 0 sul campo del Sassuolo. L’Inter nell’ultima giornata di campionato si è imposta con lo stesso risultato contro la Sampdoria, una vittoria che per la squadra neroazzurra non è servita a nulla. In calce alla notizia l’immagine divulgata dalla software house che mostra i giocatori del Milan che festeggiano con il Duomo sullo sfondo. FIFA 22 è atteso per il 1° ... Leggi su fifaultimateteam (Di domenica 22 maggio 2022) EA, tramite i social, hato ilper aver conquistato il 19° scudettosua storia al termine di un campionato avvincente che si è deciso solo all’ultima giornata. Dopo un campionato che ha visto le due squadreesi contendersi lo scudetto punto a punto alla fine ha avuto la meglio ilcon unanetta per 3 a 0 sul campo del Sassuolo. L’Inter nell’ultima giornata di campionato si è imposta con lo stesso risultato contro la Sampdoria, unache per la squadra neroazzurra non è servita a nulla. In calce alla notizia l’immagine divulgata dalla software house che mostra i giocatori delche festeggiano con il Duomo sullo sfondo.22 è atteso per il 1° ...

