Festival di Cannes 2022, il red carpet del quinto giorno (Di domenica 22 maggio 2022) Il quinto red carpet punta l'attenzione su un'ospite speciale, presente più volte al Festival di Cannes: Carla Bruni torna in Costa Azzurra ed illumina il tappeto rosso con un abito glicine di Celine. Il Festival di Cannes accoglie ancora una volta sul red carpet Carla Bruni, questa volta di lilla vestita. L'ex Première Dame ha preso parte alla Croisette rispettando il trend della Primavera/Estate 2022 optando per nuance pastello. Ma non è l'unica celebrità ad aver stregato il tappeto rosso del quinto giorno in Costa Azzurra.

