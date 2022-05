Ferrari | Leclerc dopo il ritiro | ' Fa male | ma guardiamo avanti'

Advertising

sportface2016 : +++#SpanishGP, #Leclerc si ritira mentre era in testa alla gara: problemi improvvisi alla sua #Ferrari+++#F1 - Agenzia_Ansa : FLASH | Charles Leclerc si ritira al 28/o giro del Gp di Spagna, sesta prova del Mondiale di Formula 1, che stava c… - Gazzetta_it : F1 GP Spagna, Charles Leclerc: 'Lo stop Ferrari fa male ma il Mondiale è lungo' - FinG_Marcuss : RT @F1inGenerale_: Il commento di Binotto nel post GP di Spagna #F1inGenerale #SpanishGP - Homeisbehind_ : RT @yleniaindenial1: qualifica perfetta partenza perfetta gestione gomme perfetta gara perfetta DIO VUOLE MALE A CHARLES LECLERC E LA SCUD… -

Una gara segnata dal ritiro di Charles, dominante con lafin dal primo giro, per un problema alla power unit. Sul podio sono saliti il messicano Sergio Perez, per una doppietta della ...Delusione in casaper il ritiro di Charles. Sembrava di assistere ad un Gran Premio di Spagna perfetto, ma al 28esimo giro della gara tutto è cambiato. La power unit lo ha tradito: all'improvviso ha ...Leclerc è stato costretto a parcheggiare nei ... agli annali il primo problema di affidabilità della stagione per la Ferrari, ha consacrato anche la rinascita della Mercedes.BARCELLONA - Un nooo gridato via radio al suo box e il sogno di vincere il GP di Spagna è svanito per Charles Leclerc. Il 27 giro si è rivelato fatale per la Ferrari, che in queste gare aveva mostrato ...