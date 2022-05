Feralpisalò, Magoni: “Semifinale storica per noi, obiettivo Serie B. Reggiana…” (Di domenica 22 maggio 2022) Le dichiarazioni di Oscar Magoni, direttore sportivo della Feralpisalò, al termine del match vinto dai lombardi con la Reggiana Leggi su mediagol (Di domenica 22 maggio 2022) Le dichiarazioni di Oscar, direttore sportivo della, al termine del match vinto dai lombardi con la Reggiana

Advertising

WiAnselmo : RT @Mediagol: Feralpisalò, Magoni: “Semifinale storica per noi, obiettivo Serie B. Reggiana…” - Mediagol : Feralpisalò, Magoni: “Semifinale storica per noi, obiettivo Serie B. Reggiana…” - psb_original : Brescia, come direttore sportivo piace Magoni della Feralpisalò #SerieB - sportli26181512 : Feralpisalò da record, tutti vogliono il ds Magoni: c’è anche il Brescia: L’ottima stagione della Feralpisalò allen… -