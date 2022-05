Fedez, "nel giorno in cui ha scoperto di avere un tumore": la foto che commuove l'Italia | Guarda (Di domenica 22 maggio 2022) Era ormai nell'aria da qualche giorno. Ora, è ufficiale: Fedez e J-Ax hanno sepolto l'ascia di guerra. E lo hanno fatto postando le fotografie di un abbraccio, con grandi sorrisi di entrambi. Il tutto era stato anticipato sui social da Chiara Ferragni, che poche ore prima parlava di "un annuncio importante". E così, circa due ore dopo le parole della moglie, ecco che i due cantanti rivelano di aver fatto pace dopo una rottura durata quattro anni. "Ed eccoci qua - scrivono in un post su Instagram a corredo delle foto sul terrazzo di casa di Chiara e Fedez -. con un po' di capelli bianchi in più, due padri, due mariti e forse un po' più adulti di prima. Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l'orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) Era ormai nell'aria da qualche. Ora, è ufficiale:e J-Ax hanno sepolto l'ascia di guerra. E lo hanno fatto postando legrafie di un abbraccio, con grandi sorrisi di entrambi. Il tutto era stato anticipato sui social da Chiara Ferragni, che poche ore prima parlava di "un annuncio importante". E così, circa due ore dopo le parole della moglie, ecco che i due cantanti rivelano di aver fatto pace dopo una rottura durata quattro anni. "Ed eccoci qua - scrivono in un post su Instagram a corredo dellesul terrazzo di casa di Chiara e-. con un po' di capelli bianchi in più, due padri, due mariti e forse un po' più adulti di prima. Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l'orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche ...

