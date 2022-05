Federica Pellegrini si sposa a Venezia | la data e l’emozione del papà

(Di domenica 22 maggio 2022) E’ achee Matteo Giunta coroneranno il loro sogno di unirsi in matrimonio. E’ a Domenica In cheregala un po’ di anticipazioni e lo fa dopo il messaggio dei suoi genitori che arriva proprio da, una città importante per la famiglia. La divina e il suo allenatore hanno scelto una città meravigliosa per il loro sì ed èdeldellache conferma tutto mentre prova a scherzare sulla casa con giardino necessaria agli sposi. “Babbo è già con le lacrime perché quando parla di questo passo, di, è qualcosa di molto emozionante per noi”.ladel matrimonio A ...

Advertising

domenicoditell1 : #DomenicaIn bellissima intervista a Federica Pellegrini - sspxcesong : ed io mi sto privando di minuti di luigi strangis per vedere le damigelle di federica pellegrini fare un tiktok? ah… - giulianabianco4 : Senti carola prendi esempio da federica pellegrini che ha fatto cedere fino allo sfinimento matteo #caroligi - RossellaMaienza : Federica Pellegrini è entrata nel nostro intercalare . A chiunque è capitato di dire 'Quanto sei veloce ,ma chi sei… - JoIloveJu : Ancora devo realizzare che non avremo più la nostra Federica Pellegrini ai blocchi di partenza nelle prossime compe… -

Nuovo appuntamento con Domenica In, tra gli ospiti della nuova puntata del varietà condotto da Mara Venier ci sarà anche. Soprannominata "la Divina" dagli addetti ai lavori, la 34enne è considerata la più grande nuotatrice italiana della storia, nonché una delle più longeve in assoluto. Lei, infatti,...sarà una delle ospiti nel salotto di Domenica In . Dove e quando è nata Quanti anni ha Ecco tutto quello che sappiamo su di lei. Dove e quando è nata, età: la biografia di ...E’ a Venezia che Federica Pellegrini e Matteo Giunta coroneranno il loro sogno di unirsi in matrimonio. E’ a Domenica In che Federica Pellegrini regala un po’ di anticipazioni e lo fa dopo il messaggi ...Nuovo appuntamento domenica 22 maggio, dalle 14 alle 17.10 su Rai 1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, con ‘Domenica In’, condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in colle ...