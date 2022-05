Federica Pellegrini ha una figlia? Età, altezza, fidanzato Matteo Giunta, Cinzia Pellegrini e medaglie della nuotatrice (Di domenica 22 maggio 2022) Chi è Federica Pellegrini, la campionessa italiana di nuoto che ha partecipato a cinque edizioni dei Giochi Olimpici? Federica Pellegrini: età, altezza, Cinzia Pellegrini e medaglie vinte Federica Pellegrino è nata il 5 agosto 1988 a Mirano, in provincia di Venezia, ha 33 anni ed è alta 177 centimetri. Proveniente da una famiglia benestante, il padre Roberto e la madre Cinzia hanno sempre sostenuto il suo interesse per lo sport, cominciando a far prendere lezioni di nuoto alla figlia sin da quando aveva 7 anni. Da subito, ha mostrato il suo talento nel nuoto e, a 16 anni, ha conquistato la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene 2004 nei 200 metri ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 22 maggio 2022) Chi è, la campionessa italiana di nuoto che ha partecipato a cinque edizioni dei Giochi Olimpici?: età,vintePellegrino è nata il 5 agosto 1988 a Mirano, in provincia di Venezia, ha 33 anni ed è alta 177 centimetri. Proveniente da una famiglia benestante, il padre Roberto e la madrehanno sempre sostenuto il suo interesse per lo sport, cominciando a far prendere lezioni di nuoto allasin da quando aveva 7 anni. Da subito, ha mostrato il suo talento nel nuoto e, a 16 anni, ha conquistato la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene 2004 nei 200 metri ...

Advertising

globalistIT : - UnDueTreBlog : Domenica In – Trentaseiesima puntata del 22 maggio 2022 – Tra gli ospiti: Federica Pellegrini, Mika, Ricchi e P... - lilly_marquina : RT @Baccotvnews: ??Ospiti di Mara Venier. Gianluca Vacchi. Si parlerà di #Eurovision con Mika. Ricchi e Poveri, Maria Falcone, Federica Pell… - F1N1no : @Andrea_mrt97 Onestamente a me fa ridere la vostra pochezza. Quando l'Italia ha vinto l'Europeo avete detto che è s… - CorriereUmbria : Domenica In, ci sono Gianluca Vacchi, Federica Pellegrini e Mika. Tutti gli ospiti #domenicain… -