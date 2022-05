Falcone tradito | da vivo e da morto

Leggi su panorama

(Di domenica 22 maggio 2022) Il 23 maggio 1992, a Capaci, avvenne l’attentato in cui trovò la morte il magistrato insieme con la moglie Francesca Morvillo e i tre uomini della scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro. Se in questi decenni la sua figura è stata strumentalizzata, basta andare a rileggersi un libro ormai introvabile in cui l’uomo-simbolo della lotta alla mafia indicava con critica lucidità i problemi della giustizia italiana. Gli stessi che oggi la riforma del ministro Marta Cartabia non sembra riuscire ancora a risolvere. In vita, lo avevanopiù volte. Da, l’hanno distorto, manomesso, contraffatto. Lunedì 23 maggio saranno trascorsi trent’anni esatti dalla strage di Capaci, l’attentato che spense l’intelligenza e il coraggio di Giovanni, zittendone per sempre anche la cultura giuridica laica, liberale, ...