Fa 8000 km per raggiungere una ragazza conosciuta su Tinder e racconta il primo appuntamento su TikTok: ecco com’è andata (Di domenica 22 maggio 2022) L’amore, l’amore, l’amore. La storia di Patrick Campbell è diventata virale su TikTok. Una storia di social: se qualcuno pensa che trovare l’anima gemella sia ancora possibile senza ‘aiutini’ dalle app, forse si sbaglia. Almeno, il “nostro” Patrick si è fidato delle sensazioni provate tramite Tinder e non ha avuto paura di tentare la sorte. I fatti: il 32enne e la sua ragazza storica si lasciano all’inizio del 2022. Lui si iscrive a Tinder: “Non l’avevo mai fatto prima”, dice al Daily Mail. Conosce Bridget Kelly e pensa che, come lui, sia scozzese. Forse non sa che la ragazza sta usando l’opzione “passport” che consente di conoscere utenti non solo nella vicinanze: Bridget non è scozzese, è americana del Wisconsin, di una cittadina chiamata New Glarus. Uno pensa, a questo punto i due si saranno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) L’amore, l’amore, l’amore. La storia di Patrick Campbell è diventata virale su. Una storia di social: se qualcuno pensa che trovare l’anima gemella sia ancora possibile senza ‘aiutini’ dalle app, forse si sbaglia. Almeno, il “nostro” Patrick si è fidato delle sensazioni provate tramitee non ha avuto paura di tentare la sorte. I fatti: il 32enne e la suastorica si lasciano all’inizio del 2022. Lui si iscrive a: “Non l’avevo mai fatto prima”, dice al Daily Mail. Conosce Bridget Kelly e pensa che, come lui, sia scozzese. Forse non sa che lasta usando l’opzione “passport” che consente di conoscere utenti non solo nella vicinanze: Bridget non è scozzese, è americana del Wisconsin, di una cittadina chiamata New Glarus. Uno pensa, a questo punto i due si saranno ...

