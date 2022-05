F1: Leclerc, 'ritiro fa male ma guardiamo avanti' (Di domenica 22 maggio 2022) Montmelò, 22 mag. (Adnkronos) - "Primo vero problema di affidabilità quest'anno? Si, il team ha fatto un lavoro straordinario in termini di affidabilità fino adesso. Fa male il ritiro oggi perchè eravamo primi, ma il campionato è lungo e dobbiamo solo guardare in positivo il week-end, anche il feeling con le gomme era molto buono, siamo confidenti per le prossime gare. Fa male ma guardiamo avanti". Lo ha detto il pilota della Ferrari Charles Leclerc a Sky dopo il ritiro nel Gp di Spagna di F1. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) Montmelò, 22 mag. (Adnkronos) - "Primo vero problema di affidabilità quest'anno? Si, il team ha fatto un lavoro straordinario in termini di affidabilità fino adesso. Failoggi perchè eravamo primi, ma il campionato è lungo e dobbiamo solo guardare in positivo il week-end, anche il feeling con le gomme era molto buono, siamo confidenti per le prossime gare. Fama". Lo ha detto il pilota della Ferrari Charlesa Sky dopo ilnel Gp di Spagna di F1.

