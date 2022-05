F1 GP Spagna 2022, Horner: “Che sfortuna per Leclerc. Il nostro DRS oggi è stato umorale” (Di domenica 22 maggio 2022) “E’ stata una sfortuna per Leclerc, noi avevamo una macchina ferita con un DRS umorale, poi abbiamo cambiato strategia con una gara a tre soste. Tutto ha funzionato alla perfezione, anche Perez ha fatto un lavoro di squadra per una doppietta importante”. Queste le parole di Chris Horner, team principal della Red Bull, dopo l’uno-due nel Gran Premio di Spagna. “Perez non può vedere quello che vediamo al muretto, la macchina di Max era più veloce di due secondi e non volevamo correre rischi – spiega a Sky Sport a proposito della strategia – Mercedes? Sono già in lotta per il Mondiale, è soltanto una questione di tempo prima che siano in corsa per la vittoria. Saranno competitivi, non so cosa succederà sino alla fine”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) “E’ stata unaper, noi avevamo una macchina ferita con un DRS, poi abbiamo cambiato strategia con una gara a tre soste. Tutto ha funzionato alla perfezione, anche Perez ha fatto un lavoro di squadra per una doppietta importante”. Queste le parole di Chris, team principal della Red Bull, dopo l’uno-due nel Gran Premio di. “Perez non può vedere quello che vediamo al muretto, la macchina di Max era più veloce di due secondi e non volevamo correre rischi – spiega a Sky Sport a proposito della strategia – Mercedes? Sono già in lotta per il Mondiale, è soltanto una questione di tempo prima che siano in corsa per la vittoria. Saranno competitivi, non so cosa succederà sino alla fine”. SportFace.

