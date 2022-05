Ex Milan – Kakà | “I campioni dell’Italia siamo noi!” | Serie A News

(Di domenica 22 maggio 2022) Anche Ricardoesprime tutta la sua gioia sui social dopo che il, sua ex squadra, ha appena vinto il 19esimo scudetto

NSipari : Grande Riccardino!!! #Milan #campioniditalia - anto_at71 : Tu il mio cuore ?? ?? #Milan #campioniditalia #ACMilan - MilanPress_it : I tre grandi ex si complimentano con i rossoneri #Milan #AcMilan #Ancelotti #Kakà #Pato - milansta_kaka : @KAKA @Shoronpo_milan @acmilan Ti Amo???? - SeDo_kaka : RT @alifseptianda: ?????? A.C. Milan per sempre #ForzaMilan -

... 2 Coppe delle Coppe, 3 Coppe Intercontinentali e 1 FIFA Club World Cup), ilè oggi la ... Alessandro Costacurta e a palloni d'oro come Gianni Rivera e. Talenti che sono diventate leggende ...... molti con i nomi di Tonali, Leão, Ibrahimovic sulle spalle, ma anche molti altri con divise ormai vintage, degli anni deldegli olandesi come pure dell'ultimo grandeancelottiano. Come ...