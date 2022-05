Europei Under 17 2022: Italia di misura sul Lussemburgo e quarti di finale archiviati (Di domenica 22 maggio 2022) Massimo risultato, minimo sforzo per l’Italia nella partita decisiva della fase a gironi degli Europei Under 17 2022, che batte, con un rigore di Di Maggio al 25? il Lussemburgo, e conquista la qualificazione ai quarti di finale del torneo. Partita molto tirata quella andata in scena quest’oggi, domenica 22 maggio, con l’Italia che ha fatto la partita, ma ha fatto fatica a concretizzare. Di contro, il Lussemburgo, grazie anche ad un 4-4-2 molto ordinato, ha venduto cara la pelle, ma nulla ha potuto contro il maggiore tasso tecnico degli avversari, guidati da Bernardo Corradi. Secondo posto nel girone e adesso sfida all’Olanda, che vale un posto tra le migliori 4 il prossimo 25 maggio. IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI CLASSIFICHE E ... Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) Massimo risultato, minimo sforzo per l’nella partita decisiva della fase a gironi degli17, che batte, con un rigore di Di Maggio al 25? il, e conquista la qualificazione aididel torneo. Partita molto tirata quella andata in scena quest’oggi, domenica 22 maggio, con l’che ha fatto la partita, ma ha fatto fatica a concretizzare. Di contro, il, grazie anche ad un 4-4-2 molto ordinato, ha venduto cara la pelle, ma nulla ha potuto contro il maggiore tasso tecnico degli avversari, guidati da Bernardo Corradi. Secondo posto nel girone e adesso sfida all’Olanda, che vale un posto tra le migliori 4 il prossimo 25 maggio. IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI CLASSIFICHE E ...

