Ethan Coen sul ritorno alla regia | Mi stavo annoiando

(Di domenica 22 maggio 2022) Nel corso di un dialogo con la Associated Press durante Cannes 2022,ha parlato del suoe ha spiegato di aver fatto un passo indietro a causa della noia "pandemica". Nel corso di un dialogo con la Associated Press durante Cannes 2022,ha parlato del suoe ha spiegato di aver fatto un passo indietro a causa della noia "pandemica".ha presentato a Cannes 2022 Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind, documentario sulla leggenda del rock e del country distribuito da A24. A proposito di questo suo primo film firmato da solo e senza il fratello Joel, il regista ha dichiarato: "Mi annoiavo. All'inizio della pandemia mi trovavo con ...

Advertising

GianlucaOdinson : Ethan Coen spiega le ragioni della separazione dei Fratelli Coen - glooit : Ethan Coen spiega le ragioni della separazione dei Fratelli Coen leggi su Gloo -

ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Jerry Lee Lewis secondoe The Last Waltz di Martin Scorsese di Paola Piacenza L a giornalista Rahimi (Zar Amir Ebrahimi) si reca nella città santa iraniana di Mashhad per indagare su un ...Nella giornata del 23 meggio , invece, verrà mostrato in anteprima il documentario su Jerry Lee Lewis di. L'Italia sarà protagonista il 25 maggio con Nostalgia di Mario Martone mentre, il ... Ethan Coen spiega le ragioni della separazione dei Fratelli Coen Nel corso di un dialogo con la Associated Press durante Cannes 2022, Ethan Coen ha parlato del suo ritorno alla regia e ha spiegato di aver fatto un passo indietro a causa della noia "pandemica". Nel ...Ormai pronto a tornare in scena con il suo primo documentario, Ethan Coen ha spiegato i motivi del suo momentaneo allontanamento dal cinema ...