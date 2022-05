Erasmus+ funziona per trovare lavoro | ecco i numeri

Leggi su quifinanza

(Di domenica 22 maggio 2022) Hanno tra i 18 e 20 anni (84,53%), vivono stabilmente in Italia (95%), principalmente al Nord (52,71%) e al Centro (27,75%), nella maggior parte dei casi (63%) sono donne, possiedono un livello educativo complessivamente medio-alto: il 52,2% ha ottenuto il diploma quinquennale scolastico e il 19,6% il diploma di tecnico superiore (ITS), sono studenti a tempo pieno (67,5%) e frequentano un corso di terzo livello (12,4% ITS, 59,9% Corso di laurea triennale, 6,5% Corso di laurea specialistica/a ciclo unico). Vanno all’estero per studiare ma anche per fare nuove esperienze, un tirocinio lavorativo che per uno su tre si trasforma anche in un vero e proprio. Sono i risultati dell’Indagine “sulla mobilità transazionale e le imprese” che fotografa il mondonel nostro Paese.importanti che sono stati al centro della ...