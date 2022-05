Elisabetta Olivieri e Andrea Andorno | conferme alla Sagat

(Di domenica 22 maggio 2022) L’assemblea dei soci di, società di gestione dell’Aeroporto di Torino, elegge il nuovo consiglio d’amministrazione. Confermati la presidenteOliveri e l’amministratore delegato. “In questi anni, pur in un periodo complesso, non è mai mancato l’impegno della società per superare la crisi e garantire all’aeroporto uno sviluppo sostenibile“, dice la. Ecco gli altri membri del nuovo Cda: – Greta Chilelli – Jean Jacques Dayries – Lorenzo Di Gioacchino – Antonio Lubrano Lavader – Laura Pascotto L'articolo proviene da Ildenaro.it.

