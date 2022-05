Elezioni: Orlando, 'necessaria alleanza con M5s, costruire campo che sia competitivo con destra' (Di domenica 22 maggio 2022) MIlano, 22 mag. (Adnkronos) - ''Io credo che dobbiamo siglare l'alleanza con i cinque stelle. Credo sia assolutamente necessario costruire un campo che sia competitivo con la destra. Non capisco i molti distinguo e discussioni che si sviluppano. Le alleanze si fanno tra forze politiche diverse. Se la pensassimo allo stesso modo non ci sarebbe la necessità di un'alleanza''. Così il ministro del Lavoro Andrea Orlando al Caffe della Domenica su Radio 24. ''Tre cose in comune ci sono: una condivisione dell'obiettivo della lotta aìlle diseguaglianze, la questione della transizione ecologica e il riferimento all'Europa.Mi pare che siano tutti punti che sono stati messi alla prova del governo in questi mesi; a questo punto si tratta di darsi anche delle forme stabili mediante ... Leggi su iltempo (Di domenica 22 maggio 2022) MIlano, 22 mag. (Adnkronos) - ''Io credo che dobbiamo siglare l'con i cinque stelle. Credo sia assolutamente necessariounche siacon la. Non capisco i molti distinguo e discussioni che si sviluppano. Le alleanze si fanno tra forze politiche diverse. Se la pensassimo allo stesso modo non ci sarebbe la necessità di un'''. Così il ministro del Lavoro Andreaal Caffe della Domenica su Radio 24. ''Tre cose in comune ci sono: una condivisione dell'obiettivo della lotta aìlle diseguaglianze, la questione della transizione ecologica e il riferimento all'Europa.Mi pare che siano tutti punti che sono stati messi alla prova del governo in questi mesi; a questo punto si tratta di darsi anche delle forme stabili mediante ...

Advertising

TV7Benevento : Elezioni: Orlando, 'necessaria alleanza con M5s, costruire campo che sia competitivo con destra' -… - TV7Benevento : Elezioni: Orlando, 'mi auguro non siano a ottobre, vorrebbe dire non chiudere partite Pnrr' -… - gazzettaparma : Il ministro Andrea Orlando a Parma. 'Alleanza Pd- Pizzarotti: si è lavorato nella direzione giusta' - Video - lucaparanoid : L'altro giorno, pensando alle Elezioni comunali ad Arnad, il mio collega Orlando mi ha illuminato. Ma come hanno fa… - ILOVEPACALCIO : Gds: 'Venti le liste alle elezioni amministrative per il dopo Orlando. Sindaco di Palermo, una poltrona per 6' - Il… -