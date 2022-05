Elena D’Amario e Michele Morrone avvistati mano nella mano | è ritorno di fiamma? Video

Leggi su isaechia

(Di domenica 22 maggio 2022)difra? La ballerina di Amici e l’attore di 365 giorni avevano già avuto una storia nel 2019, durata poche settimane. Successivamente, che abbiamo visto sul palco del Festival di Sanremo accanto a Elisa, ha avuto una breve relazione con Alessio La Padula, anche lui ex allievo del talent di Maria De Filippi., invece, nell’ultimo periodo è stato accostato alla co protagonista della serie erotica, Anna Maria Sieklucka. Alcuni atteggiamenti intimi sul red carpet e un tatuaggio avevano fatto il giro del web, facendo presupporre una relazione fra i due attori. Un rumor presto smentito dallo stesso, che in una storia Instagram ha spiegato (anche piuttosto infastidito dal ...