El Mundo: per Mbappé decisivi gli interventi di Macron e Sarkozy (Di domenica 22 maggio 2022) Per El Mundo la permanenza di Mbappé al Psg è anche un caso politico-diplomatico. Il quotidiano spagnolo ricostruisce la vicenda sin dalle dichiarazioni dello scorso autunno dell’attaccante francese sulla sua volontà di non rinnovare. Da allora sono cambiate molte cose. C’è stata la sfida in Champions tra Psg e Real Madrid con la vittoria degli spagnoli. Per El Mundo Sarkozy e Macron hanno chiamato l’attaccante per fargli rinnovare il contratto col Psg, il Qatar ha messo assegni in bianco per lui e la sua famiglia, l’opinione pubblica francese gli ha messo pressione e ora, appena un mese dopo aver terminato il suo contratto, Mbappé ha deciso di rimanere. L’Equipe scrive che è rimasto per patriottismo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 22 maggio 2022) Per Ella permanenza dial Psg è anche un caso politico-diplomatico. Il quotidiano spagnolo ricostruisce la vicenda sin dalle dichiarazioni dello scorso autunno dell’attaccante francese sulla sua volontà di non rinnovare. Da allora sono cambiate molte cose. C’è stata la sfida in Champions tra Psg e Real Madrid con la vittoria degli spagnoli. Per Elhanno chiamato l’attaccante per fargli rinnovare il contratto col Psg, il Qatar ha messo assegni in bianco per lui e la sua famiglia, l’opinione pubblica francese gli ha messo pressione e ora, appena un mese dopo aver terminato il suo contratto,ha deciso di rimanere. L’Equipe scrive che è rimasto per patriottismo. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : El Mundo: per #Mbappé decisivi gli interventi di Macron e Sarkozy La ricostruzione del quotidiano spagnolo, le pre… - sportli26181512 : Barcellona, rifiutata la prima offerta per Lewandowski: Come riportato da Mundo Deportivo, il Barcellona ha fatto u… - Stefania_67 : @Rojas3299 @intuslegens Se avessi i soldi per trasferirmi andrei in Costa Rica. Hanno eliminato l'esercito ed i sol… - napolista : El Mundo: Morata l’attaccante triste. Degli altri si ricordano i gol, di lui gli errori La Juventus non spenderà 3… - _mundo__amissa : RT @Frances83659171: 'Disprezzo profondamente chi è felice di marciare in ranghi e nelle formazioni al seguito di una musica;costui ha rice… -