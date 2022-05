"Ecco come hanno ridotto la mia azienda": Al Bano scatenato contro i grillini, la loro vergogna peggiore (Di domenica 22 maggio 2022) Si scatena, Al Bano Carrisi. Parla di lavoro e dell'attitudine dei più giovani a faticare, così come hanno recentemente fatto lo chef Alessandro Borghese e l'imprenditore Flavio Briatore, in entrambi i casi scatenando polemiche. E ora, come detto, Ecco scendere in campo il leone di Cellino: nel mirino il reddito di cittadinanza grillino. Al Bano si spende in una sorta di ultimatum nei confronti degli italiani che non vogliono lavorare: "La mancanza di manodopera è una realtà drammatica con cui mi scontro ogni giorno con la mia azienda agricola", ha tuonato il cantante. Dunque ha aggiunto che secondo lui la colpa "è innanzitutto del reddito di cittadinanza", la misura assistenzialista voluta dal M5s che tante storture ha determinato sul mercato ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) Si scatena, AlCarrisi. Parla di lavoro e dell'attitudine dei più giovani a faticare, cosìrecentemente fatto lo chef Alessandro Borghese e l'imprenditore Flavio Briatore, in entrambi i casi scatenando polemiche. E ora,detto,scendere in campo il leone di Cellino: nel mirino il reddito di cittadinanza grillino. Alsi spende in una sorta di ultimatum nei confronti degli italiani che non vogliono lavorare: "La mancanza di manodopera è una realtà drammatica con cui mi sogni giorno con la miaagricola", ha tuonato il cantante. Dunque ha aggiunto che secondo lui la colpa "è innanzitutto del reddito di cittadinanza", la misura assistenzialista voluta dal M5s che tante storture ha determinato sul mercato ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Putin isolato in un bunker tra follie e paranoie come Hitler: ma non farà la sua fine, ecco perché #putin… - NicolaPorro : ?? È tutto vero. #vaiolodellescimmie? Ora i #virologi vogliono dirci come fare #sesso: ecco le tre regoline...?? - borghi_claudio : @giulianol @BattistaDotti @Guglielmo_Totti @icksx @ettoredn @Andreblanz @JackFra9 @alessia_smile6 @EmpfindsamerS Ec… - fra_impronta : @FrancoErLaziale @danilopau_ Che io non sono fascista. Ecco la differenza. Non sarò mai come voi ! Fascisti demmerda. - 4_SONO_IO_DANI : RT @VivoLibera: Ecco un esaustivo campionario di tatuaggi impressi sui corpi dei membri del Battaglione #Azov catturati nelle fogne di Azov… -