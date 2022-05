E' morto Franco Fabiani. 'Grande imprenditore che ha creato un impero della gioielleria' (Di domenica 22 maggio 2022) L'imprenditore Franco Fabiani scomparso all'età di 77 anni Montecatini Cordoglio in Valdinievole per la scomparsa di Franco Fabiani , 77 anni di Pieve a Nievole, noto imprenditore dell'oreficeria. ... Leggi su lanazione (Di domenica 22 maggio 2022) L'scomparso all'età di 77 anni Montecatini Cordoglio in Valdinievole per la scomparsa di, 77 anni di Pieve a Nievole, notodell'oreficeria. ...

Advertising

luciano55321084 : Firma del Patto d’Acciaio, 22 maggio 1939. Oggi si può tranquillamente affermare che se Mussolini non avesse firmat… - qn_lanazione : Lutto in Valdinievole - Poghos2003 : 4 che la resistenza ai totalitarismi,la società civile, ecc.non esistono, sono meme. Senza la guerra M sarebbe mort… - franco_sala : RT @AngeloTofalo: Sono profondamente addolorato per la scomparsa del sottufficiale dell'@Esercito Italiano di 49 anni morto in seguito ad u… - franco_sala : RT @martaserafini: “Lui ora lo stanno torturando e gli stanno strappando le unghie. Lui è morto. Lui invece è tornato come me”. Robert K è… -