“È accaduto nella casa”, colpo di scena Manuel-Lulù: incredibile rivelazione – VIDEO (Di domenica 22 maggio 2022) Ci sono nuove incredibili rivelazioni riguardo Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè da parte dell’ex gieffina. Ecco cosa è trapelato da una nuova intervista senza freni, dove si sono tessute le lodi del feeling fra Delia Duran e Alex Belli. Il 22 maggio sarebbero passati ben 8 mesi da quel 22 settembre in cui è iniziata L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 22 maggio 2022) Ci sono nuove incredibili rivelazioni riguardoBortuzzo eSelassiè da parte dell’ex gieffina. Ecco cosa è trapelato da una nuova intervista senza freni, dove si sono tessute le lodi del feeling fra Delia Duran e Alex Belli. Il 22 maggio sarebbero passati ben 8 mesi da quel 22 settembre in cui è iniziata L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

BarbaraDallapi1 : RT @Animal_Genocide: Le associazioni animaliste denunciano quanto accaduto a Rocky, cane epilettico cui il veterinario che ha in gestione l… - dansedanslanuit : RT @Animal_Genocide: Le associazioni animaliste denunciano quanto accaduto a Rocky, cane epilettico cui il veterinario che ha in gestione l… - marilus13 : RT @Animal_Genocide: Le associazioni animaliste denunciano quanto accaduto a Rocky, cane epilettico cui il veterinario che ha in gestione l… - Socialmenteesc : @Lellasilvi Si si certo ho anche limitato chi può rispondere non lo faccio mai ,ma hanno esagerato da uno ne sono a… - LobbaLuisa : RT @Animal_Genocide: Le associazioni animaliste denunciano quanto accaduto a Rocky, cane epilettico cui il veterinario che ha in gestione l… -