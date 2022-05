Doveva essere l’anno dell’Atalanta e di Allegri, con le griglie fatevi la brace (Di domenica 22 maggio 2022) Un anno come un decennio come da sempre, di insulti, odio razziale, sulle ceneri della civiltà italica, sull’ovvia inconsistenza delle scelta di non prendere mai provvedimenti da parte dei padroni del calcio. A La Spezia, persino in piacevoli rettangoli di meteore del pallone, Napoli subisce e tutto tace. Clap Clap Clap E’ finito il primo anno e si spera l’ultimo della partita trasmessa a capa di ombrello (edulcoriamo per educazione) dalla piattaforma DAZN. A parte le immagini, i cronisti pare raccontino guardando le gare da Marte. Ridateci la decenza, vi prego! Noi non siamo napoletani, odio Napoli, Colerosi, Terremotati li ha salvati uno del Rione Traiano. La coerenza è arte per pochi come per pochi è il sinistro di Politano quando decide di guardare la porta. Divino Stanilav Lobotoka è l’acquisto in progres più grande che ha fatto questa squadra. Un goniometro di bellezza, un ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 22 maggio 2022) Un anno come un decennio come da sempre, di insulti, odio razziale, sulle ceneri della civiltà italica, sull’ovvia inconsistenza delle scelta di non prendere mai provvedimenti da parte dei padroni del calcio. A La Spezia, persino in piacevoli rettangoli di meteore del pallone, Napoli subisce e tutto tace. Clap Clap Clap E’ finito il primo anno e si spera l’ultimo della partita trasmessa a capa di ombrello (edulcoriamo per educazione) dalla piattaforma DAZN. A parte le immagini, i cronisti pare raccontino guardando le gare da Marte. Ridateci la decenza, vi prego! Noi non siamo napoletani, odio Napoli, Colerosi, Terremotati li ha salvati uno del Rione Traiano. La coerenza è arte per pochi come per pochi è il sinistro di Politano quando decide di guardare la porta. Divino Stanilav Lobotoka è l’acquisto in progres più grande che ha fatto questa squadra. Un goniometro di bellezza, un ...

